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Spor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Frankfurt'u uyardı! ''Soğukkanlı olmalılar''

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Michael Fink yarın Avrupa Ligi 2. haftasında siyah beyazlıların Frankfurt ile oynayacağı maç öncesi Alman ekibine uyarılarda bulundu. Türkiye'de oynanacak olan maç için 'Beşiktaş'ın sahasında inanılmaz bir gürültü olabiliyor. Bu gürültü, kulaklarınızda sorun yaratabilir. Frankfurt'un soğukkanlı kalması önemli.' dedi. İşte detaylar...

Akşam2 Ekim 2024 Çarşamba 09:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski yıldızı Frankfurt'u uyardı! ''Soğukkanlı olmalılar''
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Bir dönem siyah beyazlı formayı giyen Michael Fink, Beşiktaş'ın yarın Avrupa Ligi'nde Frankfurt'la oynayacağı maç öncesi Alman basınına açıklamalarda bulundu. Bölgesel ligde FC Gieben'de oyuncu-antrenör olarak görev yapan Fink, 2009 yılında Eintracht'tan İstanbul'a transfer olmuş ve bir buçuk yıl Beşiktaş'ta forma giymişti.

Tecrübeli isim, kritik karşılaşma öncesinde yaşanacak atmosfer konusunda şu uyarılarda bulundu: "Beşiktaş'ın sahasında inanılmaz bir gürültü olabiliyor. Bu gürültü, kulaklarınızda sorun yaratabilir. Frankfurt'un soğukkanlı kalması önemli. Atmosferin ısınmasına izin vermemeleri gerekiyor.

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