Bir dönem siyah beyazlı formayı giyen Michael Fink, Beşiktaş'ın yarın Avrupa Ligi'nde Frankfurt'la oynayacağı maç öncesi Alman basınına açıklamalarda bulundu. Bölgesel ligde FC Gieben'de oyuncu-antrenör olarak görev yapan Fink, 2009 yılında Eintracht'tan İstanbul'a transfer olmuş ve bir buçuk yıl Beşiktaş'ta forma giymişti.

Tecrübeli isim, kritik karşılaşma öncesinde yaşanacak atmosfer konusunda şu uyarılarda bulundu: "Beşiktaş'ın sahasında inanılmaz bir gürültü olabiliyor. Bu gürültü, kulaklarınızda sorun yaratabilir. Frankfurt'un soğukkanlı kalması önemli. Atmosferin ısınmasına izin vermemeleri gerekiyor.