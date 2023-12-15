Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 4-0'lık skorla geçmesinin ardından bir üst tura lider olarak adını yazdırdı. Avrupa'dan yaklaşık 242 milyon TL gelir elde eden sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Fenerbahçe'nin 3 bölgeye takviye yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE WOUT WEGHORST SESLERİ!

Kadrodan ayrılması beklenen Michy Batshuayi'nin alternatiflerini araştırmaya başlayan sarı lacivertli ekip, gözünü Beşiktaş'ın eski yıldızına dikti. Kiralık olarak Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen Wout Weghorst'un menajeri, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı konuk ettiği karşılaşmayı Ülker Stadı'ndan takip etti.

Ara transfer dönemiyle birlikte sarı lacivertlilerin, Hollandalı oyuncu için bonservisini elinde tutan Burnley'in kapısını çalması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ



Hollandalı golcü, siyah beyazlı formayla 18 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 4 asist yaptı.

Golcü oyuncunun Burnley ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 9 milyon euro olarak belirleniyor.