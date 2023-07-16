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Spor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla akıllarda iz bırakan başarIlı oyuncu Süper Lig'e geri dönüyor. Ligin yeni takımı transferi bitirme noktasına geldi. İşte detaylar...

16 Temmuz 2023 Pazar 19:16 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. İstanbul temsilcisi, son olarak daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby ile anlaşma sağladı. Pendikspor, Diaby transferi için geri sayıma geçerken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ OYUNCUSU SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Diaby, kiralık olarak Beşiktaş formasını giydiği 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı takımda 37 maçta süre buldu ve 6 kez gol sevinci yaşadı.

ABDOULAY DIABY KİMDİR?

32 yaşında olan ve kanatlarda forma giyen Abdoulay Diaby, kariyerinde; Lille, Mouscron, Club Brugge, Sporting, Beşiktaş, Getafe, Anderlecht Al Jazira ve Ittihad Kalba gibi birçok takımda oynadı.

SON SEZON PERFORMANSI

Yıldız isim Abdoulay Diaby, en son 2021-2022 sezonunda Arap Körfez Ligi ekiplerinden Al Jazira'da forma giymişti. Yıldız isim burad çıktığı 30 karşılaşmada 13 gol ve 6 asistlik performans göstermişti.

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