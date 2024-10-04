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Spor

Beşiktaş'ın forvet hattı Santos'u geçemedi

Beşiktaş'ın forvet hattı Alman ekibi E. Frankfurt'un genç kalecisi Santos'a takıldı. Siyah beyazlı ekip her ne kadar ligde iyi bir performans sergilese de bunu Avrupa Ligi'nde gösteremedi.

DHA4 Ekim 2024 Cuma 12:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın forvet hattı Santos'u geçemedi
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Avrupa Ligi'nin yeni formatında 8 farklı takımla maç yapacak olan siyah beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup olduktan sonra, dün akşam da kendi evinde E. Frankfurt'a 3-1 yenildi.

Karşılaşmada 90 dakika boyunca üstün olan Van Bronckhorst'un öğrencileri, bir türlü kaleci Santos'u geçemedi. 21 yaşındaki Brezilyalı eldiven İmmobile'nin penaltısını kurtardıktan sonra kalesinde adeta devleşti ve 6 net gol pozisyonunda daha Beşiktaş forvetlerine gol şansı tanımadı. Buna karşılık siyah beyazlıların kalesine 3 kez gelen Frankfurt hücumcuları, (biri penaltı olmak üzere) bu atakların 3'ünü de gole çevirmeyi başardı.

LİGDE AZ, AVRUPA'DA ÇOK GOL YİYEN DEFANS

Beşiktaş her ne kadar ligde başarılı bir performans gösterse de Avrupa'da aynı başarıyı tekrarlayamıyor.

Elemelerle birlikte 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 11 gol yerken sadece 9 gol attı ve -2 averajı gördü. Siyah beyazlılar ligde ise defansif anlamda daha iyi bir görüntü sergilerken 6 maçta 4 gol yedi. Beşiktaş bu 6 maçta rakip ağlara 14 gol attı ve +10 averaja sahip oldu.

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