Beşiktaş'ın Gaziantep FK 11'i şekilleniyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah beyazlılar, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Svensson, solunda ise Masuaku görev yapacak. Norveçli teknik adam, stoper ikilisinde değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Siyah beyazlılarda savunmanın ortasında Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai forma giyecek.

Orta alanda Gedson Fernandes'in yeri garanti. Portekizli oyuncunun yanında, Oxlade-Chamberlain ya da Hadziahmetovic şans bulacak. 10 numara pozisyonunda Rafa Silva olacak.

Hücumun sağında Milot Rashica, solunda ise son haftaların formda ismi Joao Mario forma giyecek. Beşiktaş'ta ileri uçta, Ciro Immobile görev yapacak.