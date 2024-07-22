Geçen sezon Semih Kılıçsoy'u Süper Lig vitrinine çıkararak parlatan Beşiktaş'ta altyapıdan gelen golcülerin ardı arkası kesilmiyor. Siyah beyazlıların Avusturya ekibi Grazer AK ile oynadığı maçta 20 dakikada 2 gol ve 1 asiste imza atan 17 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu, performansıyla taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Güçlü fiziği ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken genç golcü, uzun süredir Avrupa ekiplerinin de takibindeydi. Hekimoğlu'nu hatrı sayılır bir zamandır takip eden Premier Lig ekibi Fulham'ın, yakında Beşiktaş'ın kapısını çalarak resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

BURAK YILMAZ ONU İŞARET ETTİ

Türk futbolu ve Milli Takım'da başarılı işlere imza atan Burak Yılmaz, 2023'te futbolu resmen bıraktığını açıkladığı konuşmasında, ay yıldızlıların gol sorununu çözecek isim olarak o zaman 16 yaşında olan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu işaret etmişti. Yılmaz, Milli Takım'ın gol yollarında Hekimoğlu'nun takıma yardımcı olacağını belirtmişti. Genç golcü, kısa bir süre Burak Yılmaz ile çalışma imkanı da buldu. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü; Yılmaz'ın yardımcılığı ve devamında gelişen hocalık sürecinde Hekimoğlu, deneyimli golcüyle çalışma fırsatını yakaladı.

GOL YOLLARI KARTALLAR'A EMANET

Beşiktaş'ın genç golcüleri Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy'un gelecek yıllarda A Milli Futbol Takımımızın hücum hattında da etkili olması bekleniyor. A Milliler, gelecek sezonlarda deneyimini artırmış olacak Kılıçsoy ve Hekimoğlu ikilisinden Ay-Yıldızlı forma altında da gollerini atmasını bekleyecek. Türkiye U15, U16, U17 ve U18 formalarıyla 25 maça çıkan Hekimoğlu, 9 gol kaydetti. Genç forvetin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.