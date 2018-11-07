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Beşiktaş'ın Genk maçı kadrosuna Gökhan Gönül ve Adriano alınmadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Genk ile yarın akşam 20:55'te karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano maç kadrosunda yer almadı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın saat 20.55’te Luminus Arena’da Genk ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Genk maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta bugün TSİ 21.30’da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00’da Teknik Direktör Şenol Güneş, bir basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah Beyazlıların Genk maçı kadrosu açıklandı. Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano sakatlıkları nedeniyle  kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın Genk kadrosu:

Tolga Zengin,Karius, Utku, Pepe, Roco, Vida, Fatih, Caner, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Ljajic, Dorukhan, Lens, Babel, Quaresma,  Love , Larin, Mustafa

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