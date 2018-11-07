Beşiktaş'ın Genk maçı kadrosuna Gökhan Gönül ve Adriano alınmadı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Genk ile yarın akşam 20:55'te karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Adriano maç kadrosunda yer almadı.