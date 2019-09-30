27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6487
  • 6,1836
  • 272.967
  • 105238
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal ve Atiba ile ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor

Trabzonspor karşısında oynadıkları futbolla camiadan tepki gören Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal ve Atiba ile Ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de oynanan 6 maçta sadece 5 puan toplayan ve gelecek haftalar için ışık vermeyen Beşiktaş’ta 5 futbolcunun performansları taraftarları çıldırttı.

KARİUS SÖZLEŞMESİ YÜZÜNDEN YOLLANAMIYOR

Trabzonspor karşısında tarihi bir mağlubiyet alan ve kenarda çaresiz görünen Abdullah Avcı’nın yaptığı transferler sorgulanmaya başlanırken, tecrübeli teknik adamın bazı oyuncularla yoluna devam etmemesi konusunda uyarıldığı belirtildi. 4-1 biten 90 dakikanın ardından Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Atiba ve Karius’un Alanyaspor karşısında sahada olması istenmezken, Karius haricinde diğer 4 tecrübeli isimle Ocak ayında vedalaşılacağı öğrenildi.

ATİBA - GÖKHAN YAŞLI CANER - NECİP YETERSİZ

Gerek fizik olarak, gerekse oyun içi etkinliği ve kalite olarak siyah beyazlı takıma katkı vermekte artık zorlanan Caner Erkin, Gökhan Gönül, Atiba, Necip’in yerlerini Douglas, Rebocho, Roco ve Ljajic’e bırakacağı tahmin edilirken, Avcı’nın yeni bir kadroyla Alanyaspor maçıyla birlikte çıkış yapması bekleniyor.

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Taşıt kredisi kampanyasına iki firma katıldı

Taşıt kredisi kampanyasına iki firma katıldı

'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Nouma'dan Beşiktaş isyanı! Anında binlerce beğeni aldı

Nouma'dan Beşiktaş isyanı! Anında binlerce beğeni aldı

Savunma yerine köşe yazısı okudular

Savunma yerine köşe yazısı okudular

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
 

POPÜLER HABERLER

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA