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Spor

Beşiktaş'ın transfer listesinde ki Kevun Bua için Olimpiakos devreye girdi

Beşiktaş'ın gündeminde olan Kevun Bua için Yunanistan ekibi Olympiakos'un da devrede olduğu belirtildi. İsviçreli oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

18 Nisan 2020 Cumartesi 18:31 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 18:32
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Kısa süre önce Beşiktaş'ın gündemine Basel'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bua'yı aldı. Haziran 2020 itibariyle mevcut kulübü Basel ile sözleşmesi sona erecek futbolcu için Süper Lig devi nabız yoklamaya başladı.

DUYURDULAR: BUA İÇİN OLİMPİAKOS DEVREDE!

Telebasel.ch adlı internet sitesinde yer alan habere göre Nürnberg ve Beşiktaş'ın peşinde koştuğu Bua için Yunan ekibi Olimpiakos atağa kalktı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Yunan ekibi, Bua'ya yıllık 600 bin euroluk teklif sunacak.

KEVIN BUA KİMDİR?

11 Ağustos 1993 tarihinde İsviçre'nin Genf şehrinde dünyaya gelen yıldız isim, genel itibariyle sol kanatta forma giyse de, orta sahanın göbeğinde ve sağ kanatta da değerlendirilebiliyor.

İsviçre ve İspanyol pasaportu bulunan Bua, futbol kariyerine Servette U21'de başlarken, daha önce Servette A takımı ve Zürih formaları terletti. Bua, 2016-17 sezonunda 1,5 milyon euro bedelle Basel'in yolunu tuttu.

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