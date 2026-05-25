İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,719
  • EURO
    53,466
  • ALTIN
    6701.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın gözdesi Zambo Anguissa! Transferde rakip Galatasaray
Spor

Beşiktaş'ın gözdesi Zambo Anguissa! Transferde rakip Galatasaray

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş dümeni İtalya'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, Napoli forması giyen Zambo Anguissa'yı gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre yıldız oyuncu Galatasaray'ın da radarında bulunuyor. İşte detaylar...

AKŞAM25 Mayıs 2026 Pazartesi 08:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın gözdesi Zambo Anguissa! Transferde rakip Galatasaray
ABONE OL

Önder Özen'i Sportif Direktörlük göreve getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını tam gaz devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın listesinin ilk sırasında Napoli forması giyen Zambo Anguissa yer alıyor. Nicolo Schira'nın haberine göre; takımından ayrılma karar alan Kamerunlu orta saha ile G.Saray da ilgileniyor. Haberde, İtalyan ekibinin Anguissa için beklentisinin 20-25 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Bu sezon Napoli formasıyla 22 maça çıkan Kamerunlu yıldız, 4 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre Anguissa'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.