Önder Özen'i Sportif Direktörlük göreve getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını tam gaz devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın listesinin ilk sırasında Napoli forması giyen Zambo Anguissa yer alıyor. Nicolo Schira'nın haberine göre; takımından ayrılma karar alan Kamerunlu orta saha ile G.Saray da ilgileniyor. Haberde, İtalyan ekibinin Anguissa için beklentisinin 20-25 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Bu sezon Napoli formasıyla 22 maça çıkan Kamerunlu yıldız, 4 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre Anguissa'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...