18 Eylül 2025 Perşembe
Spor

Beşiktaş'ın Göztepe kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

18 Eylül 2025 Perşembe 17:01
Beşiktaş'ın Göztepe kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu

