Beşiktaş, Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Daha önce sakatlıkları bulunan ve bu maçta forma giyemeyecek olan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi'ye bir isim daha eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada Onur Bulut'un, adalesindeki ağrı nedeniyle bu zorlu müsabakanın kadrosuna alınmadığı duyuruldu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Sağ uyluk arka adale grubunda (hamstring) ağrı hisseden futbolcumuz Onur Bulut, takımımızın Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır."