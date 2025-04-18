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Spor

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı! O futbolcudan da kötü haber

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın kamp kadrosunu açıkladı. Siyah beyazlılarda Onur Bulut, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. İşte detaylar...

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı! O futbolcudan da kötü haber
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Beşiktaş, Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Daha önce sakatlıkları bulunan ve bu maçta forma giyemeyecek olan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu ve Ernest Muçi'ye bir isim daha eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada Onur Bulut'un, adalesindeki ağrı nedeniyle bu zorlu müsabakanın kadrosuna alınmadığı duyuruldu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Sağ uyluk arka adale grubunda (hamstring) ağrı hisseden futbolcumuz Onur Bulut, takımımızın Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır."

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