Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Domagoj Vida, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre müsabaka kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Göztepe müsabakası kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatcı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.