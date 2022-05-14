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Spor

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Domagoj Vida, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre müsabaka kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Göztepe müsabakası kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatcı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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