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Spor

Beşiktaş'ın gözü Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan'da

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Samet Aybaba, gelecek vaad eden futbolcu arayışlarına yoğunlaştı. Aybaba, yaptığı araştırmalar sonunda Kasımpaşa'da forma giyen Yasin Özcan'ı gözüne kestirdi.

28 Mart 2024 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın gözü Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan'da
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Beşiktaş'ta, yeni sezon planlaması adına çalışmalar devam ediyor. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, Avrupa'nın birçok noktasında oyuncu arayışını sürdürüyor.

Deneyimli futbol adamı, özellikle Balkanlar'da potansiyeli bulunan genç isimler üzerinde yoğunlaşmış durumda.

GENÇ YILDIZI ÇOK BEĞENDİ

Scout ekibiyle beraber geniş çaplı bir izleme ağı oluşturan Samet Aybaba'nın, sezon sonunda bonservisini eline alacak oyuncularla yakından ilgilendiği ifade edildi. Yerli oyuncu takviyesi de yapacak Beşiktaş, bu konuda da ince eleyip sık dokuyor.

TRT Spor'un haberine göre Ümit milli takımın maçlarını takip eden Samet Aybaba'nın, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ı beğendiği öğrenildi. Siyah beyazlıların, genç sol bek için sezon sonunda resmi teklifi yapması bekleniyor.

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 33 resmi maça çıkan Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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