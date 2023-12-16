Beşiktaş'ta, Hasan Arat'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Genel Koordinatör Samet Aybaba ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında dikkat çekecek bir isim gündeme geldi.

Siyah beyazlıların, Fransa Lig 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sözleşmesini sezon sonunda tamamlayacak olan Milli futbolcunun devre arası transfer döneminde kadroya katılması planlanıyor. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı için o dönemde 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Fransız ekibinde beklenen istikrarı sağlayamayan Yusuf Yazıcı, önce CSKA Moskova, sonrasında da Trabzonspor'a kiralık olarak gönderildi. Lille ile çıktığı 113 maçta 23 gol ve 12 asist üreten 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise toplamda 21 maça çıktı ve 7 gol, 1 asiste imza attı.

100 MAÇTA 39 GOLE KATKI

Türkiye'de sadece Trabzonspor formasını giyen Yusuf Yazıcı, 120 maçta 27 gol ve 22 asist üretti. Trabzonspor'un altyapısından yetişen başarılı futbolcu, Süper Lig'de ise 100 maçta 23 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.