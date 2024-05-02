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Spor

Beşiktaş'ın gözü Yusuf Kabadayı'da

Beşiktaş, gözünü kiralık olarak Schalke forması giyen Yusuf Kabadayı'ya çevirdi. Bayern Münih ile 1 yıllık kontratı kalan Kabadayı'nın, Türkiye seçeneğine olumlu yaklaşabileceği kaydedildi.

Sabah2 Mayıs 2024 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın gözü Yusuf Kabadayı'da
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Beşiktaş, geçtiğimiz yaz kadrosuna katmak istediği Yusuf Kabadayı'yı yeniden yakın takibine aldı.

Sezon başında Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'e kiralanan 20 yaşındaki oyuncunun, bonservisine sahip Bayern Münih'e geri dönme ihtimali yüksek görülüyor.

KABADAYI, TÜRKİYE'YE SICAK

Bavyera ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Kabadayı'nın, bu kez Türkiye seçeneğine olumlu yaklaşabileceği kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 23 maçta sahada kalırken 5 gole imza attı. Asıl yeri santrfor olan gurbetçi yetenek, bu sezon daha çok sol kanatta forma giydi.

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