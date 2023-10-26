Beşiktaş'ın grubunda yeni lider Club Brugge

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı D Grubu'nda Lugano ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

Letzigrund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Club Brugge 3-1 kazanırken goller; 16. dakikada Eder Alvarez, 51. dakikada Andreas Olsen ve 87. dakikada Hans Vanaken'den geldi. Ev sahibi Lugano'nun tek golünü ise 75. dakikada Shkelqim Vladi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte gruptaki puanını 7'ye yükselten Club Brugge liderliği yükselirken, Lugano 4 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında iki ekip tekrar karşılaşırken bu kez mücadele Belçika'da oynanacak.