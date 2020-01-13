13.01.2020 10:15 - Güncelleme: 13.01.2020 10:15

Beşiktaş'la daha önceden anlaşan Guilherme ve menajeri Marcelo Robalinho, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası sözleşmesinde 150 bin Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Brezilyalı futbolcu, rakamı 40 bin Euro'ya indirdi.

28 yaşındaki oyuncunun bu rakamı da kendisinin ödeyeceği belirtildi. Robalinho ise görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, "Sıcak karşılamasından dolayı Başkan Gevrek'e teşekkür ederim. Sıradaki durak İstanbul" dedi.

Siyah-beyazlılar, Guilherme'nin bonservisinin sahibi olan Benevento ile 1.5 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor'da 800 bin Euro yıllık ücret alan yıldız futbolcunun Beşiktaş'ta da aynı rakamı alacağı öğrenildi. Transferin çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor.

MAAŞLARDA İNDİRİM ZAMANI

Beşiktaş'ta bu sezon 358 milyon TL'lik takım giderinin 340 milyon TL'ye yakın kısmını oyuncu maaşları kapsıyor. Siyah-beyazlılarda Vida, Burak, Lens, Oğuzhan, Ljajic, Gökhan ve Caner gibi isimler başta olmak üzere herkesten maaşında indirim talep edilecek. Oyuncuların indirim yapması halinde giderde azalış olacak ve transfer bütçesi açılabilecek.

YALÇIN, OĞUZHAN'DA ISRARCI

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bize kiralayın, 6 ay oynatıp yeniden parlatayım" dediği Oğuzhan Özyakup'ta ısrarcı… Başkan Çebi ve ekibinin hem oyuncunun eski günlerine dönebilmesi hem de maddi açıdan kulübün elini biraz daha güçlendirmek adına bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

(Sabah)