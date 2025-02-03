İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2025 Pazartesi / 5 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9869
  • EURO
    36,912
  • ALTIN
    3236.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın gündemindeki Birmancevic için açıklama geldi
Spor

Beşiktaş'ın gündemindeki Birmancevic için açıklama geldi

Beşiktaş'ın transferi için teklif yaptığı Sparta Prag'ın Sırp sol açığı Veljko Birmancevic için açıklama geldi.

3 Şubat 2025 Pazartesi 12:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın gündemindeki Birmancevic için açıklama geldi
ABONE OL

Ara transfer döneminde kanat hücumcusu arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde Sparta Prag'ın Sırp sol açığı Veljko Birmancevic var.

Çek basınından iSport'un haberine göre; Birmancevic'in siyah beyazlı takıma transferi için görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmak istediği ancak Sparta Prag ile fiyat konusunda şu an için anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Haberde, Sparta Prag'ın 5 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis bedeli talep ettiği, Beşiktaş'ın ise kapıyı 4 milyon Euro'da açtığı kaydedildi.

Sırp futbolcunun ise Çek takımından ayrılarak takım değiştirmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Veljko Birmancevic, dün takımının Slovacko'yo 2-0 yendiği Çek Ligi maçında 60. dakikada oyuna girdi. Sparta Prag Teknik Direktörü Lars Friis, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Birmancevic hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili soruları da yanıtladı.

"ONUN OLASI AYRILIŞI İYİ BİR SORU AMA BANA GÖRE DEĞİL"

Sparta Prag'ın çalıştırıcısı Friis, "Spartak Moskova'nın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın kendisine teklif sunduğu söylenen Veljko Birmancevic yedek kulübesinde başladı. Bu durum onu herhangi bir şekilde etkiledi mi?" sorusuna "Motivasyonu hala aynı. Ve onun olası ayrılışı iyi bir soru ama bana göre değil" diyerek cevap verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.