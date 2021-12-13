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Spor

Beşiktaş'ın gündemindeki Şenol Güneş İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında gösterilen Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Güneş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

DHA13 Aralık 2021 Pazartesi 16:30 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:30
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A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi. Şenol Güneş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

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