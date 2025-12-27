İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Beşiktaş'ın gündemindeydi! Filip Jorgensen için açıklama geldi

Beşiktaş ara transfer döneminde kaleye takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Chelsea'li Filip Jorgensen için kulübünden bir açıklama geldi.

27 Aralık 2025 Cumartesi 11:03
Beşiktaş'ın gündemindeydi! Filip Jorgensen için açıklama geldi
Trendyol Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleye takviye planlıyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Filip Jorgensen, siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan isimlerden biri.

Premier Lig'de bugün Aston Villa ile karşılaşacak Chelsea'de teknik direkör Enzo Maresca, ara transferle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Filip Jorgensen'le ilgili soruya cevap verdi.

Daily Mail'in aktardığı haberde Maresca, Jorgensen'in takımdan kiralık olarak ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruya, "Ondan memnunuz. Ama aynı zamanda herkes oynamak istiyor. Ve oynamazlarsa mutlu olmuyorlar. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

FILIP JORGENSEN'İN KARİYERİ

Futbol kariyerine İsveç'te Malmö altyapısında başlayan Filip Jorgensen, sonrasında İspanya'da Penya Arrabal, Mallorca ve Villarreal frormalarını giydi.

Jorgensen, geçtiğimiz sezonun başında Villarreal'den Chelsea'ye imza atarak İngiliz ekibinin en pahalı ikinci kaleci transferi olmuştu.

Chelsea'de toplam 29 maça çıkan 23 yaşındaki kaleci, 7 maçta gole izin vermedi. Jorgensen bu maçlarda kalesinde toplam 30 gol gördü.

