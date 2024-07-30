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  • Beşiktaş'ın gündemindeydi! Fode Ballo-Toure kararını verdi
Spor

Beşiktaş'ın gündemindeydi! Fode Ballo-Toure kararını verdi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin sol bek için gündeminde olan Milan'ın yıldız futbolcusu Fode Ballo-Toure geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...

30 Temmuz 2024 Salı 11:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın gündemindeydi! Fode Ballo-Toure kararını verdi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın sol bek bölgesi için gündemine aldığı Milan'ın Senegalli oyuncusu Fode Ballo-Toure ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı....

Siyah-beyazlılar defans dörtlüsünü güçlendirmek isterken, sol bek mevkisi için ise Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı.

Bilindiği üzere Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca, gelecek sezon planlarına Ballo-Toure'yi dahil etmemişti.

BALLO-TOURE'DEN BEŞİKTAŞ'A RET!

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; 27 yaşındaki oyuncu transferde kararını verdi ve Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Senegalli yıldıza Leeds United ve Watford'un da ilgisi bulunuyor.

MİLAN'DAKİ SÖZLEŞMESİ

Geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Toure, Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce PSG, Monaco, Lille ve Fulham formaları da giyen tecrübeli isim, kariyeri boyunca 213 maça çıktı ve 3 gol, 13 asist yaptı.

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