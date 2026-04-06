Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Raphael Guerreiro için Avrupa devleri devreye girdi. Portekizli sol bek için özellikle Juventus ve Benfica'nın ciddi şekilde ilgileniyor.

BEYZA NUR YILMAZ6 Nisan 2026 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin son dakikada gelen mağlubiyetinin yankıları sürerken, siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Raphael Guerreiro için Avrupa devleri harekete geçti.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Raphael Guerreiro için dev kulüpler devreye girdi.

JUVENTUS VE BENFİCA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Bayern Münih sportif direktörü tarafından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki sol bek oyuncusuyla Juventus ve Benfica'nın yakından ilgilendiği, transfer yarışında en ciddi adayların bu iki kulüp olduğu ifade edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Bavyera temsilcisiyle 24 karşılaşmada görev alan Portekizli sol bek, 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Guerreiro'nun piyasa değeri ise yaklaşık 6 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

