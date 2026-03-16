Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-Gyu Oh'a milli davet

Güney Kore Milli Takımı'nın mart ayında Avrupa'da oynayacağı hazırlık maçları için kadro açıklandı.

Teknik direktör Hong Myung-Bo'nun belirlediği 27 kişilik listede Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-Gyu Oh da yer aldı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı golcü oyuncu, attığı gollerle dikkat çekmişti.

Son üç maçta gol atamasa da mücadelesiyle ön plana çıkan Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın Avusturya ve Fildişi Sahilleri'yle oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi.

7 MAÇTA 4 GOL - 2 ASİST

24 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Beşiktaş forması giydiği 7 maçta 4 gol - 2 asistlik katkı verdi.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Güney Kore, 28 Mart'ta İngiltere'de Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Asya temsilcisi, 31 Mart'ta ise Avusturya ile Viyana'da hazırlık maçı oynayacak.

KESİN LİSTE DEĞİL

Hong Myung-Bo, açıklanan kadronun Dünya Kupası öncesi kesin liste olmadığını belirterek, mayıs ayında form durumu iyi olan oyuncuların yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

İşte Güney Kore Milli Takımı'nın kadrosu;

Kaleciler: Kim Seung-Gyu (FC Tokyo), Jo Hyeon-Woo (Ulsan HD), Song Beom-Geun (Jeonbuk Hyundai)

Defans: Kim Min-Jae (Bayern Münih), Jo Yu-Min (Sharjah), Lee Han-Beom (Midtjylland), Kim Ju-Sung (Sanfrecce Hiroshima), Kim Tae-Hyun (Kashima Antlers), Lee Tae-Seok (Austria Wien), Seol Young-Woo (Crvena Zvezda), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Mun-Hwan (Daejeon Hana Citizens)

Orta Saha: Yang Hyun-Jun (Celtic), Paik Seung-Ho (Birmingham City), Park Jin-Seop (Zhejiang FC), Hwang In-Beom (Feyenoord), Hong Hyun-Seok (Gent), Kim Jin-Kyu (Jeonbuk Hyundai), Kwon Hyuk-Kyu (Karlsruhe), Bae Joon-Ho (Stoke City), Eom Ji-Sung (Swansea City), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Lee Jae-Sung (Mainz), Lee Kang-In (Paris Saint-Germain)

Forvet: Hyeon-Gyu Oh (Beşiktaş), Son Heung-Min (LAFC), Cho Gue-Sung (Midtjylland)