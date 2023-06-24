Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu planı

Forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş gözünü İngiltere'deki Türk yıldıza çevirdi.

Premier Lig'de Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu için görüşmeler başladı. Beşiktaş, İngiliz ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalan 23 yaşındaki santrfor için yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.

1 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu için kulübüne son olarak 1 milyon Euro teklif etti. Ada ekibi teklifi kabul etmesi halinde 23 yaşındaki forvet, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Halil Dervişoğlu Spor Toto Süper Ligde daha önce Galatasaray formasıyla mücadele etmişti.

YALNIZCA 8 MAÇTA OYNADI

Geçen sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yalnızca 8 resmi maçta görev alabildi. Halil bu karşılaşmalarda 1 gol attı.