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Spor

Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu planı

Gelecek sezon Spor Toto Süper Ligde şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Siyah beyazlı yönetim İngiltere'de forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

24 Haziran 2023 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu planı
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Forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş gözünü İngiltere'deki Türk yıldıza çevirdi.

Premier Lig'de Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu için görüşmeler başladı. Beşiktaş, İngiliz ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalan 23 yaşındaki santrfor için yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.

1 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu için kulübüne son olarak 1 milyon Euro teklif etti. Ada ekibi teklifi kabul etmesi halinde 23 yaşındaki forvet, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Halil Dervişoğlu Spor Toto Süper Ligde daha önce Galatasaray formasıyla mücadele etmişti.

YALNIZCA 8 MAÇTA OYNADI

Geçen sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yalnızca 8 resmi maçta görev alabildi. Halil bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

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