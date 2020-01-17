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Spor

Beşiktaş'ın Hasic teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş, 18 yaşındaki oyuncu Ajdin Hasic ile ilgili olarak yaşanan imza parası krizini çözmek için harekete geçti.

Sabah17.01.2020  09:54 - Güncelleme: 17.01.2020  09:54

Beşiktaş'ın, geçen sezonun devre arasında, Dinamo Zagreb'in sözleşme hatasını değerlendirerek kadrosuna kattığı Ajdin Hasic'te yaşanan imza parası krizi devam ediyor.

Eski yönetimin 2 milyon Euro imza parası üzerinden yaptığı mukaveleyi revize etmek isteyen Beşiktaşlı idareciler, orta saha oyuncusunun menajerine son teklifini yaptı.

31 Ocak'a kadar sözleşmede belirtilen maddeyi çözüme kavuşturması gereken kulübün, 18 yaşındaki orta saha için "700 bin Euro verelim, bunu da gelecek yıl ödeyelim" dediği ifade edildi.

Sorun çözülmezse Beşiktaş oyuncudan vazgeçecek. Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın 18 yaşındaki Boşnak futbolcu için olumlu rapor verdiği ve antrenmanlardaki performansından son derece memnun kaldığı belirtildi.

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