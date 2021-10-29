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Spor

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kadrosu açıklandı! Pjanic...

Beşiktaş'ın Hatayspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou yer almadı.

AA29 Ekim 2021 Cuma 13:42 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 13:42
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Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal da kadroya dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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