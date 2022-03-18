Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 7 eksik

AA 18 Mart 2022 Cuma 20:35 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 20:35

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar, yöneticiler Berkan Gocay ve Bilgihan Sürmen ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın izlediği belirtildi.

Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı ifade edildi. Pas ve 5'e 2'nin ardından antrenmanın, taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI



Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Önder Karaveli'nin 21 kişilik kadroya dahil ettiği isimler şöyle:

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges N'Koudou, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.