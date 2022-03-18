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Spor

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 7 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlıların açıklanan kamp kadrosunda ise Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Welinton, Kenan Karaman ve Mert Günok yer almadı.

AA18 Mart 2022 Cuma 20:35 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 20:35
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar, yöneticiler Berkan Gocay ve Bilgihan Sürmen ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın izlediği belirtildi.

Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı ifade edildi. Pas ve 5'e 2'nin ardından antrenmanın, taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Önder Karaveli'nin 21 kişilik kadroya dahil ettiği isimler şöyle:

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges N'Koudou, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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