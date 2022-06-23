Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpte yapılan bilgilendirmeye göre, futbol A takımının hazırlık maçı programı belli oldu.
2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak siyah-beyazlı takım, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kampta olacak.
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle:
9 Temmuz Cumartesi:
16.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)
12 Temmuz Salı:
16.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)
15 Temmuz Cuma:
18.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
23 Temmuz Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı:
19.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
30 Temmuz Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)
Not: Verilen müsabaka saatleri, yerel saatlerdir.