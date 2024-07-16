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Spor

Beşiktaş'ın hazırlık maçında rakibi Shakhtar Donetsk

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek.

AA16 Temmuz 2024 Salı 11:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın hazırlık maçında rakibi Shakhtar Donetsk
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Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapan Beşiktaş, yarın hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Sports Park Radomlje'de oynanacak müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak.

Beşiktaş'ın geçen hafta Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynamayı planladığı hazırlık müsabakası yoğun yağış nedeniyle iptal edilmişti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar bir hazırlık maçı yapabilen siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti.

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

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