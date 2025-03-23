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Spor

Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki rakibi İstanbulspor

Milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ23 Mart 2025 Pazar 10:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki rakibi İstanbulspor
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Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, lige verilen milli arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yapacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele, saat 13.00'te başlayacak. Müsabaka, Beşiktaş'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş 26 maç sonunda topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Beşiktaş, milli maçların ardından Süper Lig'deki derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

İSTANBULSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ise 30 maç sonunda topladığı 46 puanla 6. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi bu maçlarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. İstanbulspor, Beşiktaş'la oynayacağı hazırlık maçının ardından ligde Adanaspor'a konuk olacak.

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