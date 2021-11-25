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Spor

Beşiktaş'ın hedefi Caleb Ekuban

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Golcü arayışını sürdüren siyah-beyazlıların eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Sabah25 Kasım 2021 Perşembe 20:16 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 20:16
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Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılar, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

Batshuayi'nin yanına kaliteli bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş, sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olan Ganalı futbolcu için girişimlere başladı.

Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve İtalyanlara ocak ayında resmi teklifini ileteceği kaydedildi.

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