Spor

Beşiktaş'ın hedefi Raul Asencio! Transfere onay çıktı

Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in 22 yaşındaki stoperi Raul Asencio için önemli bir adım attı. İşte detaylar...

Savunmayı güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın ilk hedefi olan Real Madrid'in 22 yaşındaki stoperi Raul Asencio için Başkan Perez'den izin çıktı. İspanyol Sport.es'e göre Başkan, genç oyuncunun Siyah-Beyazlı ekibe kiralanmasını makul görüyor.

As gazetesi ise ilk başta ayrılmaya sıcak bakmayan oyuncunun ilk 3 La Liga maçında yedek kaldıktan sonra fikrini değiştirdiğini öne sürdü. As'a göre Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Haziran 2026'ya kadar kontratı olan oyuncuyu çok fazla kadroda düşünmüyor. Çünkü iyi bir transfer dönemi geçiren Eflatun-Beyazlılar'da, bol alternatifli bir savunma kadrosu var. Dean Huijsen'in savunmadaki becerisi ve oyun kurmadaki başarısı da Asencio'nun ayrılmasını 2026 Dünya Kupası öncesi gelişmesi için zorunlu hale getiriyor.

