Beşiktaş'ın hedefindeki isimler; Amartey ve Djiku

Transferde adımlarını dikkatli atan Beşiktaş, stoper transferini kısa süre içinde gerçekleştirmek istiyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya takviye için geri sayıma geçti.

İLK HEDEF AMARTEY

Beşiktaş, Leicester'dan ayrılan ve serbest durumda bulunan Daniel Amartey ile temaslarını sıklaştırdı. Beşiktaş'ın 2+1 yıllık kontrat önerdiği Ganalı oyuncudan yanıt beklerken görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı.

DİĞER ADAY DJIKU

Beşiktaş'ın stoperde diğer bir hedefi ise yine Amartey'in milli takımdan arkadaşı Alexander Djiku. Strasbourg'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu da serbest durumda bulunuyor. Yönetim, Amartey'den gelecek yanıta göre, rotayı bir diğer Ganalı Djiku'ya kırabilir.

İKİ İSİM ZOR GÖRÜNÜYOR

Beşiktaş'ta bu bölge için gündeme gelen diğer isimler Vitor Tormena ve Lyanco.

Ancak Braga ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Tormena ile 2025'e kadar Southampton'la kontratı bulunan Lyanco'nun bu nedenle transferleri zor görünüyor.