İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4579
  • EURO
    7,1301
  • ALTIN
    336.852
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida: ''Hiç bir sorun yok, Türkiye'de güvendeyiz''
Spor

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida: ''Hiç bir sorun yok, Türkiye'de güvendeyiz''

Ülkesindeki yakınlarıyla konuşan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Domagoj Vida, 'Burada hastaneler çok sayıda. Güvenliğimiz yerinde' dedi, eşi ve çocuğuyla İstanbul'da kalacağını söyledi.

27 Mart 2020 Cuma 18:27 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:27
ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeniyle kaygılı olan yabancı futbolcu haberlerine alışmışken Beşiktaşlı Domagoj Vida'dan farklı bir hareket geldi. Kısa süre önce Hırvatistan'da yaşanan şiddetli deprem nedeniyle ülkesindeki yakınlarıyla görüşen Vida, "Türkiye'de mutluyuz" dedi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın'ın haberine göre; Hırvatistan'da kalan aile fertlerine içini döken yıldız futbolcu, "İlk etapta tedirgin olduk. Burada bir belirsizlik hali vardı. Ancak şu anda hiçbir sorun yok. Türkiye çok güvenli. Hastaneler çok sayıda ve kaliteleri de üst düzeyde. En ufak bir endişemiz yok. Ailemle İstanbul'da mutluyuz. Güvenliğimiz yerinde. Hiçbir sorun yok. Burası, Hırvatistan'dan daha iyi durumda. Kulüp her şeyimizle ilgileniyor" şeklinde konuştu.

LJAJIC DE KALDI!

Vida, "Erdoğan'ın talimatları ile esnek ve dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçtik. Birimlerin yapısına göre hareket ediyoruz. Kimi birimlerimiz dönüşümlü, kimileri ise uzaktan çalışıyor. İlk haftadayız verimli gidiyor. Şu an asıl olan kamudaki teşkilatımızdaki sayıyı eksilterek, virüsün yayılımını azaltmak." dedi.

Sırbistan'ın Türkiye'ye gönderdiği özel uçakla aldığı vatandaşları arasında Beşiktaşlı Adem Ljajic yer almadı. Ljajic, hem İstanbul'da kalmak istemesi hem de uzun karantina süresi nedeniyle Türkiye'den ayrılmadı.

Dilek'in son sözü 'Anneciğim sizi çok özledim' oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi
AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

AB'yi sert sözlerle eleştirdi: Bize yardım Türkiye'den geldi

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.