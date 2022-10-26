Valerien Ismael ile yolları ayırması beklenen Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör arayışlarına başladı.

ŞENOL GÜNEŞ LİSTE BAŞI

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş taraftarının yoğun bir şekilde takımın başında görmek istediği Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetimin de liste başındaki adayı. Güneş'le temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Arap yarımadasından birçok teklif gelmesine rağmen kariyerine Türkiye'de devam etmeye olumlu bakan Güneş'in, Siyah-Beyazlılar'ın başına geçmesi yüksek ihtimal...

RAFAEL BENİTEZ VE STEVEN GERRARD

Kara Kartal'da Şenol Güneş'e ek olarak yönetimin adayları arasında 2 yabancı isim de bulunuyor. Bu adaylar arasında Rafael Benitez ve Steven Gerrard'ın isimlerinin olduğu bildirildi.

İKİSİ DE BOŞTA

Benitez ve Gerrard, şu anda takım çalıştırmıyor. İki isimle de temaslara, Şenol Güneş'ten alınacak sonuca göre başlanabileceği öğrenildi.