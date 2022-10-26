İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2022 Çarşamba / 1 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6108
  • EURO
    18,6015
  • ALTIN
    997.433
  • BIST100
    4004.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın hoca adayları belli oldu! Dünyaca ünlü iki isim...
Spor

Beşiktaş'ın hoca adayları belli oldu! Dünyaca ünlü iki isim...

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona eriyor... Teknik direktör arayışına başlayan siyah beyazlı yönetimin liste başında Şenol Güneş bulunuyor ancak adaylar arasında dünyaca ünlü iki yabancı isim de var.

Fanatik26 Ekim 2022 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın hoca adayları belli oldu! Dünyaca ünlü iki isim...
ABONE OL

Valerien Ismael ile yolları ayırması beklenen Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör arayışlarına başladı.

ŞENOL GÜNEŞ LİSTE BAŞI

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş taraftarının yoğun bir şekilde takımın başında görmek istediği Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetimin de liste başındaki adayı. Güneş'le temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Arap yarımadasından birçok teklif gelmesine rağmen kariyerine Türkiye'de devam etmeye olumlu bakan Güneş'in, Siyah-Beyazlılar'ın başına geçmesi yüksek ihtimal...

RAFAEL BENİTEZ VE STEVEN GERRARD

Kara Kartal'da Şenol Güneş'e ek olarak yönetimin adayları arasında 2 yabancı isim de bulunuyor. Bu adaylar arasında Rafael Benitez ve Steven Gerrard'ın isimlerinin olduğu bildirildi.

İKİSİ DE BOŞTA

Benitez ve Gerrard, şu anda takım çalıştırmıyor. İki isimle de temaslara, Şenol Güneş'ten alınacak sonuca göre başlanabileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.