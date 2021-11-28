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Spor

Beşiktaş'ın hocası Erdal Erdinç istifa etti

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Erdal Erdinç, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AA28 Kasım 2021 Pazar 12:23 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 12:23
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Erdinç, yaptığı yazılı açıklamada "Hayat sen planlar yaparken başına gelenlermiş. Güzel hedeflerle çıktığımız yolda dört ay içerisinde yaşamadığımız sakatlık, hastalık ve talihsizlik kalmadı. Ender görülen bir sezon başlangıcı sonrası, süreç içerisindeki gidişatın can sıkıcı boyutlara ulaşması nedeniyle, sürdürmekte olduğum Beşiktaş HDI Sigorta başantrenörlüğü görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Camiaya veda eden Erdinç, "Bu süre boyunca desteklerini esirgemeyen idarecilerime, teknik ve sağlık ekibime, BJK Akatlar Spor Salonu'ndaki çalışma arkadaşlarıma, büyük Beşiktaş taraftarlarına ve en önemlisi oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yarınınız dünden güzel olsun. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

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