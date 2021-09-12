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Spor

Beşiktaş'ın ''hücum 5'lisi'' maçı 10 dakikada kopardı

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasında siyah beyazlıların N'Koudou, Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi'den oluşan hücum hattı, mücadeleye oldukça tempolu başlayarak ilk 10 dakikada 2-0'ı yakaladı ve maçı ilk bölümde kopardı

DHA12 Eylül 2021 Pazar 11:58 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 11:58
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Beşiktaş, Süper Ligin 4'üncü haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u çok rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde büyük moral depoladı.

Bu karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konu, hiç şüphesiz yeni transferlerin katılmasıyla oluşan yeni hücum hattıydı. Kanada'dan cuma akşamı döndüğü için teknik direktör Sergen Yalçın tarafından dinlendirilerek kadroya alınmayan Larin'in yerine oynayan N'Koudou ve Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi'den oluşan hücum hattı, maça oldukça tempolu ve seyir zevki yüksek bir oyunla başlayarak ilk 10 dakikada 2-0'ı yakaladı ve maçı ilk bölümde kopardı. Yeni hücum hattının yüksek pas oranı ve buna bağlı olarak rakibi sürekli pres altında tutması, Beşiktaş adına gecenin bir diğer önemli analiziydi. Bu oyun temposunun gelişerek sürmesi ve Larin'in de katılmasıyla, siyah beyazlıların daha güçlü bir oyun ortaya koyması ligin kalanı için çok büyük sürpriz olmayacak.

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