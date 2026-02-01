İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh ısrarı sürüyor! Bir görüşme daha yapılacak
Spor

Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh ısrarı sürüyor! Bir görüşme daha yapılacak

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş golcü transferi için gaza bastı. Siyah beyazlı ekip, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh için yeni bir hamle daha yapacak. İşte detaylar...

AA1 Şubat 2026 Pazar 14:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh ısrarı sürüyor! Bir görüşme daha yapılacak
ABONE OL

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından santrfor takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh için yeni bir hamlede bulunacak.

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 24 yaşındaki santrfor için Genk ile kısa süre içinde bir görüşme daha yapacak.

GENK KARNESİ

Genk forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Güney Koreli futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Hyeon-gyu Oh'un, kulübü Genk ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.