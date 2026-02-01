Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından santrfor takviyesi için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh için yeni bir hamlede bulunacak.

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 24 yaşındaki santrfor için Genk ile kısa süre içinde bir görüşme daha yapacak.

GENK KARNESİ

Genk forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Güney Koreli futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Hyeon-gyu Oh'un, kulübü Genk ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.