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Spor

Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor

Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı.

Fanatik9 Ekim 2023 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın iç sahada bileği bükülmüyor
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Hafta içinde Şenol Güneş'in istifasıyla sona eren süreç sonrasında İstanbulspor karşılaşmasında takımın başında Burak Yılmaz görev aldı. Burak Yılmaz, Lugano maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Genç teknik adam savunmada Colley ve Masuaku'nun yerine Amartey ve Zaynutdinov'a, hücum hattının solunda ise Cenk Tosun'un yerine Muleka'ya forma şansı verdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Burak Yılmaz, savunma dörtlüsünü; Rosier, Bailly, Amartey ve Zaynutdinov'dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Chamberlain'i sahaya süren Yılmaz; hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Muleka'yı görevlendirdi. Yılmaz'ın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.

18 MAÇTIR NAMAĞLUP

Beşiktaş ligde geçen sezondan beri devam eden iç sahada yenilmezlik serisini İstanbulspor maçı sonrası 18'e yükseltti. Geçen sezon 12 Eylül'de Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra oynadığı 18 maçta da rakiplerinin 3 puanla ayrılmasına izin vermeyen Siyah-Beyazlı ekip, bu süreçte Tüpraş Stadı'nda 13 maçı kazandı.

Yine geçen sezon golsüz sona eren Fenerbahçe derbisiyle başlayan seride Siyah-Beyazlı ekip, rakipleriyle 5 kez yenişemedi. Beşiktaş bu sezon konuk ettiği ekiplerden Pendikspor'la berabere kalırken, Sivasspor ve Kayserispor'dan sonra İstanbulspor'u da Dolmabahçe'de yenmeyi başardı.

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