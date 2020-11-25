İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2020 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,003
  • EURO
    9,5318
  • ALTIN
    467.067
  • BIST100
    1325.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın idmanını Başkan Çebi de izledi
Spor

Beşiktaş'ın idmanını Başkan Çebi de izledi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Siyah beyazlı takımın antrenmanını Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler de takip etti.

AA25 Kasım 2020 Çarşamba 16:16 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:16
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından, pas, 5'e 2 ve taktik çalışmaları yaptı.

İdman, yarım sahada oynanan çift devreli taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar ve yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay'ın da takip ettiği aktarıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.