İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın iki yıldızı derbinin 11'inde yok
Spor

Beşiktaş'ın iki yıldızı derbinin 11'inde yok

Beşiktaş'ta iki önemli futbolcusu Vincent Aboubakar ve Omar Colley, derbide 11'de yer almayacak. Roıza Çalımbay bu iki futbolcuyu hamle oyuncusu olarak sahaya sürmeyi planlıyor.

9 Aralık 2023 Cumartesi 16:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın iki yıldızı derbinin 11'inde yok
ABONE OL

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala Beşiktaş'ta çok önemli bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Omar Colley derbide 11'de yer almayacak.

Rıza Çalımbay, Aboubakar'ı hamle oyuncusu olarak kullanma kararı aldı.

Öte yandan sakatlığı bulunan ancak iğneyle derbide sahada olması beklenen Colley ise ağrılarının artması nedeniyle 11'de yer almayacak.

Vincent Aboubakar bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 11 gol, 3 asist ile skora katkı sağlarken Omar Colley ise 18 resmi maçta 4 gol ile skor katkısı yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.