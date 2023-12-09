Beşiktaş'ın iki yıldızı derbinin 11'inde yok

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala Beşiktaş'ta çok önemli bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Omar Colley derbide 11'de yer almayacak.

Rıza Çalımbay, Aboubakar'ı hamle oyuncusu olarak kullanma kararı aldı.

Öte yandan sakatlığı bulunan ancak iğneyle derbide sahada olması beklenen Colley ise ağrılarının artması nedeniyle 11'de yer almayacak.

Vincent Aboubakar bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 11 gol, 3 asist ile skora katkı sağlarken Omar Colley ise 18 resmi maçta 4 gol ile skor katkısı yaptı.