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Spor

Beşiktaş'ın ikinci transferi de tamam! Elan Ricardo imzaya geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo, siyah beyazlı takım ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 08:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın ikinci transferi de tamam! Elan Ricardo imzaya geldi
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Trendyol Süper Lig'de ara transferdeki ilk imzasını Keny Arroyo'ya attıran Beşiktaş, ikinci hamlesini orta saha bölgesine yaptı.

Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Elan Ricardo bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Beşiktaş dün yaptığı açıklamada Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun transferi için oyuncu ve kulübü CD La Equidad ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul'a gelecektir." denildi.

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da doğan orta saha oyuncusu Ricardo, CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti.

Ricardo'nun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Keny Arroyo'nun ardından ara transferde kadrosuna kattığı ikinci isim olacak.

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