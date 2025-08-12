İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Beşiktaş'ın ilgilendiği Zuriko Davitashvili'den dikkat çeken karar

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Gürcü oyuncu kariyerine başka bir akımda devam etmek istediğini St Etienne yönetimine bildirdi. İşte detaylar...

12 Ağustos 2025 Salı 12:26
Beşiktaş'ın ilgilendiği Zuriko Davitashvili'den dikkat çeken karar
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat transferi kapsamında olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın sol kanat transferinde liste başı isimlerden Zuriko Davitashvili, top koşturduğu St Etienne'den ayrılma kararı aldı.

Gürcü oyuncu, kariyerine başka bir takımda devam etmek istediğini belirtti.

HEDEF 20 MİLYON EURO

Fransız basınında çıkan haberlere göre Davitashvili'nin kulübünün 24 yaşındaki kanat oyuncusu için talebi 20 milyon euro. Ancak henüz St Etienne'e resmi bir teklif ulaşmadığı edinilen bilgiler arasında.

SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ

Sol kanat transferinin öncelikli olduğunu belirten Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

"Yaptığımız tüm transferler, bir planlama doğrultusunda yapılıyor. Biz sadece bir sol kanat almak için kimseyi bu takıma alıp gelmeyeceğiz. Sisteme uyan, bize katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışıyoruz. Kalan tüm eksikleri bu felsefe ile tamamlayacağız. Sonuçları alacağımıza inanıyorum."

PERFORMANSI

Davitashvili, geçtiğimiz sezonda Fransız ekibinde 34maça çıktı ve 9 gol 8 asistlik katkıda bulundu.

