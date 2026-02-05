Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli futbolcusu Hyeon-Gyu Oh oldu

Beşiktaş, Belçika takımı Genk'in 24 yaşındaki futbolcusu Hyeon-Gyu Oh'u renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Hyeon-Gyu Oh da Kartal'ın 197. yabancı oyuncusu oldu.

Aynı zamanda Hyeon-Gyu Oh ile birlikte Beşiktaş'ta ilk kez bir Güney Koreli futbolcu forma giymiş olacak.

FUTBOLA ÜLKESİNDE BAŞLADI

Profesyonel futbol hayatına ülkesinde adım atan Oh; Suwon Bluewings, Sangju Sangmu ve Gimcheon Sangmu takımlarında oynadıktan sonra 2022-2023 sezonunda İskoç ekibi Celtic'e transfer oldu. Celtic takımıyla 47 müsabaka çıkıp 12 gol kaydeden Güney Koreli oyuncu, 2024-2025 sezonunda ise Belçika'nın yolunu tuttu. Genk ile 73 mücadelede top koşturan Hyeon-Gyu Oh, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

GÜNEY KORE MİLLİ TAKIMI'NDA 24 MAÇA ÇIKTI

Hyeon-Gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi. 2022 yılından bu yana milli takımı için ter döken Oh, 6 gol ve 2 asistle Güney Kore'ye katkı sağladı.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİNİN DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ

Hyeon-Gyu Oh, ikinci transfer döneminde Beşiktaş'ın dördüncü transferi oldu. Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti. Kara Kartal, bu transferin ardından da Inter'den kiralık olarak Kristjan Asllani'yi renklerine bağladı. Siyah-beyazlı ekip, son olarak da Göztepe'den Junior Olaitan'la sözleşme imzalamıştı.