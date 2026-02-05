İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5442
  • EURO
    51,4766
  • ALTIN
    6911.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli futbolcusu Hyeon-Gyu Oh oldu
Spor

Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli futbolcusu Hyeon-Gyu Oh oldu

Beşiktaş'ın, Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli futbolcusu Hyeon-Gyu Oh oldu
ABONE OL

Beşiktaş, Belçika takımı Genk'in 24 yaşındaki futbolcusu Hyeon-Gyu Oh'u renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Hyeon-Gyu Oh da Kartal'ın 197. yabancı oyuncusu oldu.

Aynı zamanda Hyeon-Gyu Oh ile birlikte Beşiktaş'ta ilk kez bir Güney Koreli futbolcu forma giymiş olacak.

FUTBOLA ÜLKESİNDE BAŞLADI

Profesyonel futbol hayatına ülkesinde adım atan Oh; Suwon Bluewings, Sangju Sangmu ve Gimcheon Sangmu takımlarında oynadıktan sonra 2022-2023 sezonunda İskoç ekibi Celtic'e transfer oldu. Celtic takımıyla 47 müsabaka çıkıp 12 gol kaydeden Güney Koreli oyuncu, 2024-2025 sezonunda ise Belçika'nın yolunu tuttu. Genk ile 73 mücadelede top koşturan Hyeon-Gyu Oh, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

GÜNEY KORE MİLLİ TAKIMI'NDA 24 MAÇA ÇIKTI

Hyeon-Gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi. 2022 yılından bu yana milli takımı için ter döken Oh, 6 gol ve 2 asistle Güney Kore'ye katkı sağladı.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİNİN DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ

Hyeon-Gyu Oh, ikinci transfer döneminde Beşiktaş'ın dördüncü transferi oldu. Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti. Kara Kartal, bu transferin ardından da Inter'den kiralık olarak Kristjan Asllani'yi renklerine bağladı. Siyah-beyazlı ekip, son olarak da Göztepe'den Junior Olaitan'la sözleşme imzalamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.