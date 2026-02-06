Beşiktaş'ın ilk Panamalı futbolcusu Amir Murillo oldu!

Beşiktaş'ın, Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Amir Murillo, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Panamalı futbolcu oldu.

Beşiktaş, Fransa Ligue 1 takımı Marsilya'nın 29 yaşındaki futbolcusu Murillo'yu renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 57 farklı ülkeden 198 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Murillo transferiyle birlikte bu sayı 58 farklı ülkeden 199 oyuncuya yükseldi.

Aynı zamanda Amir Murillo ile birlikte Beşiktaş'ta ilk kez Panamalı futbolcu forma giymiş olacak.

FUTBOLA ÜLKESİNDE BAŞLADI

Profesyonel futbol hayatına ülkesinde adım atan Murillo; San Fransicso takımında oynadıktan sonra bir dönemi kiralık olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ekiplerinden RB New York'ta futbol hayatına devam etti. 2019-2020 sezonunda ise Belçika'nın yolunu tutan Amir Murillo, Anderlecht'te yaklaşık dört sezon forma giymesinin ardından 2023-2024 sezonunda Marsilya'ya transfer oldu.

Fransız ekibinde 82 maça çıkan Panamalı oyuncu, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

PANAMA MİLLİ TAKIMI'NDA 90 KEZ FORMA GİYDİ

Murillo, Panama Milli Takımı'nın formasını 90 kez sırtına geçirdi. 2015 yılından bu yana milli takımı için ter döken 29 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 13 asiste imza attı.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİNİN ALTINCI TRANSFERİ

Amir Murillo, ikinci transfer döneminde Beşiktaş'ın altıncı transferi oldu. Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti. Kara Kartal, bu transferin ardından da Inter'den kiralık olarak Kristjan Asllani'yi renklerine bağladı. Siyah-beyazlı ekip, sonrasında Göztepe'den Junior Olaitan, Genk'ten Hyeon-gyu Oh ve Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou'yla sözleşme imzaladı.