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Spor

Beşiktaş'ın istediği Junior Fernandes, Al Ittihad Kalba'ya transfer oluyor

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve adı Beşiktaş ile anılan Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad Kalba ile anlaşmak üzere... Şilili kanat oyuncusunun 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

DHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:55 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 15:55
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Şilili futbolcu Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takımı Al İttihad Kalba’ya transfer olmaya çok yakın.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Ittihad Kalba ekibi, sezonu Aytemiz Alanyaspor'da tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Junior Fernandes’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 1.2 milyon dolar net ücret, 300 bin dolar da bonus alacak Şilili oyuncu, yeni kulübüyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tecrübeli hücum oyuncusu, Alanyaspor formasıyla 94 maça çıkarken, 32 gol attı ve 20 golün de asistini yaptı.

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