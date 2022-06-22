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Spor

Beşiktaş'ın Jovane Cabral için teklifi belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Sporting'de forma giyen Jovane Cabral için 4 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:57 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın, Sporting forması giyen Jovane Cabral için gözden çıkardığı rakamlar belli oldu.

A Bola'nın haberine göre; Sporting'in 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro beklediği, Beşiktaş'ın teklifinin ise 4 milyon euro olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibinin Cabral'ı elinden çıkarmak istediğini bildiği ve bu doğrultuda transfer politikasına yön verdiği kaydedildi.

Kanatlarda ve forvette forma giyebilen 24 yaşındaki Cabral'ın Sporting ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

Geçen sezonu İtalyan ekibi Lazio'da kiralık olarak geçiren Yeşil Burun Adalı futbolcu, sadece 4 maçta forma giyebildi.

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