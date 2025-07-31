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Spor

Beşiktaş'ın kader maçı! Kartal, Shakhtar deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. İlk maçı 4-2 kaybeden Siyah-beyazlıların, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Kara Kartal elenmesi halinde ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Akşam31 Temmuz 2025 Perşembe 08:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kader maçı! Kartal, Shakhtar deplasmanında
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Polonya'da Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez yönetecek.

İlk maçı evinde 4-2 kaybeden Siyah-Beyazlılar, rakibini 3 farklı skorla yenmesi durumunda 3. Eleme Turu'na yükselecek ve Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos ile oynayacak. Temsilcimiz, Ukrayna ekibine elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek. Öte yandan Arda Turan'ın çalıştırdığı S.Donetsk, Türk takımlarıyla oynadığı resmi maçlarda yenilmedi. Ukrayna ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı öncesi Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün durumu da son kontrollerin ardından belli olacak.

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