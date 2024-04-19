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Spor

Beşiktaş'ın kadrosunda sürpriz bir değişiklik daha!

Beşiktaş, yaptığı açıklamada Umut Meraş'ın MKE Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Emrecan Terzi'nin kadroya dahil edildiğini duyurdu.

19 Nisan 2024 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın kadrosunda sürpriz bir değişiklik daha!
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Beşiktaş'ta Umut Meraş, MKE Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarılırken, Serkan Emrecan Terzi kadroya dahil edildi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş'ın yanında olmak için teknik heyetimizin bilgisi ve izni dahilinde takımımızın MKE Ankaragücü maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı kamptan ayrılmıştır. Umut Meraş'ın kamptan ayrılmasının ardından sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, kendisinin talebi, teknik ekibimizin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil olmuştur." ifadeleri yer aldı.

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